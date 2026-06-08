Иран ударил по энергетической инфраструктуре Израиля В КСИР заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Израиля

Москва8 июн Вести.Иран атаковал энергетическую инфраструктуру в израильской Хайфе в ответ на аналогичный удар Тель-Авива. Об этом телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР заявили, что такой удар стал ответом на атаку нефтехимического комплекса на территории Исламской Республики. Иранские военные предупредили, что нападения Израиля на энергетические объекты могут грозить экономическими последствиями не только ближневосточному региону, но и всему миру.

В воскресенье и в понедельник Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. По информации израильской газеты Maariv, атаки на Иран были осуществлены в координации с США и администрацией Трампа.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ночная перестрелка лишь усугубит хаотичный дипломатический процесс в отношениях с США. Багаи добавил, что это еще больше усилит подозрительность Тегерана по отношению к Вашингтону и что Израиль не предпринимает самостоятельных действий без консультаций с Вашингтоном.