Москва11 июнВести.США и Израиль окажутся в ответе за любое обострение обстановки, которое станет следствием противоправных действий против Ирана, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на слушаниях в Совбезе ООН.
Тегеран полон решимости защищать свой суверенитет, территориальную целостность, национальную безопасность и свой народ, отметил Иравани.
В ответ на любое нарушение [перемирия] с Ираном США и Израиль как агрессоры понесут всю полноту ответственности за последствия незаконных действий и последующее обострение обстановкиподчеркнул Иравани
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран затягивает переговоры с Вашингтоном по вопросу мирного соглашения и теперь придется "расплачиваться за это".
США в ночь на 10 июня атаковали Иран. По данным телеканала Fox News, американские военные нанесли удары по 20 целям в Иране.