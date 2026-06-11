Иравани: США и Израиль агрессоры, ответственные за обострение обстановки Иравани: США и Израиль понесут ответственность за возможную эскалацию

Москва11 июн Вести.США и Израиль окажутся в ответе за любое обострение обстановки, которое станет следствием противоправных действий против Ирана, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на слушаниях в Совбезе ООН.

Тегеран полон решимости защищать свой суверенитет, территориальную целостность, национальную безопасность и свой народ, отметил Иравани.

В ответ на любое нарушение [перемирия] с Ираном США и Израиль как агрессоры понесут всю полноту ответственности за последствия незаконных действий и последующее обострение обстановки подчеркнул Иравани

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран затягивает переговоры с Вашингтоном по вопросу мирного соглашения и теперь придется "расплачиваться за это".

США в ночь на 10 июня атаковали Иран. По данным телеканала Fox News, американские военные нанесли удары по 20 целям в Иране.