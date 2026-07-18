Постпред Ирана Иравани призвал Совбез ООН отреагировать на агрессию США Постпред Ирана при ООН: Совбез бездействует перед лицом военных преступлений США

Москва18 июл Вести.Совет Безопасности (СБ) ООН продолжает бездействовать, в то время как Соединенные Штаты совершают военные преступления, атакуя объекты гражданской инфраструктуры в Иране. Об этом сообщается в письме, которое постпред Исламской Республики Иран при ООН Амир Саид Иравани направил 17 июля на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности всемирной организации.

В своем послании Иравани подчеркнул, что Вашингтон прицельно атакует мирное население и гражданские объекты, включая мосты и железные дороги.

К сожалению, вследствие продолжающегося бездействия Совета безопасности США совершают новые акты агрессии и военные преступления против иранского народа, грубо нарушая Устав ООН и международное право, в частности международное гуманитарное право приводит цитату из письма ТАСС

Постпред Ирана при ООН призвал Совбез придерживаться своих обязательств по поддержанию международного мира и безопасности, и как можно скорее принять меры, которые положат конец агрессии со стороны США. Иравани также выразил надежду, что Вашингтон будет привлечен к ответственности за все грубые нарушения.

Ранее ВС США провели седьмую ночную волну ударов по Ирану. Ими были атакованы объекты наблюдения, военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и морские объекты исламской республики.