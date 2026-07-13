МИД Ирана обвинил США в нарушении принципов устава ООН МИД Ирана на фоне атак США осудил нарушение Вашингтоном принципов устава ООН

Москва13 июл Вести.Министерство иностранных дел Ирана осудило нарушение Соединенными Штатами принципов устава ООН. Об этом сообщило Mehr.

Отмечается, что соответствующее заявление, которое приводит агентство, ведомство сделало на фоне недавних американских атак по территории Исламской Республики.

Министерство назвало атаки США грубым и вопиющим нарушением фундаментальных принципов устава ООН говорится в публикации

Кроме того, как подчеркнули в иранском МИД, США в открытую нарушили почти все положения меморандума об урегулировании конфликта. Тегеран также обвинил Вашингтон в военных преступлениях.

В МИД предупредили, что любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана сделает их легитимными целями для ответных ударов ВС Исламской Республики.

Ранее стало известно, что США начали новую волну ударов по территории Ирана. Так, сообщалось о взрывах на иранском острове Кешм, а также в провинции Систан и Белуджистан.