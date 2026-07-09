МИД Ирана: соглашение с США строилось не на доверии, а на механизме обязательств

МИД Ирана: меморандум с США строился на четком механизме обязательств МИД Ирана: соглашение с США строилось не на доверии, а на механизме обязательств

Москва9 июл Вести.Меморандум между Ираном и США изначально строился на четком механизме "обязательство в обмен на обязательство", а не на доверии, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X.

Как отметил дипломат, Вашингтон своими агрессивными односторонними действиями фактически нарушил структуру соглашения, поэтому Тегеран намерен решительно защищать свой суверенитет и национальные интересы.

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США с самого начала строился не на доверии, а на основе четкого механизма "обязательство в обмен на обязательство", поскольку в поведении противоположной стороны не было никаких признаков доброй воли указал Багаи

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади отмечал, что новые удары США нарушают первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. По его мнению, США неоднократно нарушали условия меморандума за последние три недели.