Reuters: Тегеран расценил удары США как нарушение договора Reuters: Иран оценил удары США как нарушение соглашения

Москва28 июн Вести.МИД Ирана осудил американские авиаудары по югу страны, квалифицировав их как нарушение промежуточного соглашения между двумя государствами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление иранского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по южной части Ирана в качестве нарушения промежуточного соглашения. говорится в сообщении

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что нанесло удары по военным объектам Ирана. По их словам, эти действия стали ответом на предполагаемое нападение Исламской Республики на коммерческое судно.

Президент США Дональд Трамп предупредил , что Соединенные Штаты способны уничтожить Иран, если боевые действия между двумя странами возобновятся.