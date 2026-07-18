Москва18 июл Вести.Нарушение соглашения между Ираном и США еще раз показывает, чего стоит подпись президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Он добавил, что жестокость и тирания стали неотъемлемой частью американского подхода к внешней политике.

Нарушение меморандума о взаимопонимании в очередной раз продемонстрировало отсутствие доверия к подписи американского президента приводит Al-Mayadeen слова Хаменеи

Ранее Иран нанес удар по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании, где находятся американские военные.