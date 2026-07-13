Москва13 июлВести.Тегеран провалил "тест", нарушив договоренности по меморандуму с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, стороны "много раз окончательно согласовывали сделку", но Иран "ничего не выполнил".
Это [меморандум] был своего рода тест, который они провалилисказал Трам в интервью радиоведущему Хью Хьюитту
Американский лидер отметил, что США в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Ирану.
В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон официально подписали меморандум о взаимопонимании. Однако уже 8 июля США атаковали более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.