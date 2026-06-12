Трамп назвал ложными условия сделки с Тегераном, опубликованные в иранских СМИ Трамп: опубликованные в иранских СМИ условия сделки с Тегераном – фейк

Москва12 июн Вести.Условия сделки Вашингтона и Тегерана, которые были ранее опубликованы в иранских СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Условия, о которых Иран сообщил, ... не имеют ничего общего с теми, что были согласованы в письменном виде. То, что они сказали, включая их слабое и жалкое заявление о заключении сделки, не имеет ничего общего с правдой. С такими людьми очень неприятно иметь дело написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social

Американский лидер также назвал "совершенно недопустимой" и непродуманной атаку иранских беспилотников на индийские корабли, которые покидали Ормузский пролив. Глава Белого дома посоветовал властям Ирана как можно скорее "взять себя в руки".

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено место подписания сделки с Ираном. Глава Белого дома отметил, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".