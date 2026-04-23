Трамп заявил, что ему не нужно соглашение с Ираном

Москва23 апр Вести.Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что не стремится к сделке с Ираном.

Так глава Белого дома отреагировал на публикацию газеты The Washington Post (WP) с заголовком "Трампу не нужна сделка, чтобы получить то, что он хочет от Ирана".

Совершенно верно!!! написал Трамп

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на "отличную сделку" с Ираном, и высказал мнение, что у Тегерана "нет выбора", кроме как принять ее и передать Вашингтону обогащенный уран - "ядерную пыль".

Позднее он заявил, что его стремление завершить конфликт с Ираном не имеет взаимосвязей с предстоящими в ноябре 2026 года промежуточными выборами в американский Конгресс.