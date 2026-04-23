Трамп отверг взаимосвязь между окончанием войны с Ираном и выборами в Конгресс

Москва23 апр Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что его стремление к завершению конфликта с Ираном никак не связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2026 года.

Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News.

Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов – это неправда сказал Трамп

Ранее он объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой на неустановленный срок.

Как писала газета The Wall Street Journal, глава Белого дома допускает нанесение новых ударов по Ирану, однако рассматривает такой вариант с неохотной.