Москва23 апрВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что его стремление к завершению конфликта с Ираном никак не связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2026 года.
Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News.
Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов – это неправдасказал Трамп
Ранее он объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой на неустановленный срок.
Как писала газета The Wall Street Journal, глава Белого дома допускает нанесение новых ударов по Ирану, однако рассматривает такой вариант с неохотной.