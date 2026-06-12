Меморандум Ирана и США: снятие блокады, разморозка активов и конец войны Mehr: Иран и США согласовали меморандум об урегулировании из 14 пунктов

Москва12 июн Вести.Иранское агентство Mehr обнародовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. По сообщению агентства, подробности раскрыл источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с Вашингтоном.

Документ включает 14 пунктов, в числе которых - незамедлительное и постоянное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане.

Помимо этого, США принимают на себя обязательства не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать его суверенитет, в течение 30 дней полностью снять морскую блокаду и вывести войска из прилегающих к республике районов. Также предполагается открытие Ормузского пролива в тот же 30-дневный срок с соблюдением иранских регулятивных норм.

Среди прочих положений - вывод из-под санкций продаж иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также обеспечение Тегерану доступа к финансовым источникам.

Также США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов говорится в сообщении

Далее в течение 60 дней стороны намерены провести переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу, полного снятия как первичных, так и вторичных американских санкций против Ирана, а также отмены резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении республики. В период переговоров США обязуются не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции. При этом Иран подчеркивает свое обязательство в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия не создавать ядерное оружие.

По информации агентства, с началом переговоров об окончательном соглашении США разблокируют иранские активы на 12 миллиардов долларов - половину от общей суммы, которую планируется разморозить. Итоговая сделка будет утверждена резолюцией Совбеза ООН. Кроме того, стороны создадут специальный механизм контроля над выполнением соглашения.

Вопросы иранской ракетной программы и поддержки сил "оси сопротивления" в регионе в текст меморандума США и Ирана не включены, отмечает Mehr.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что часть итоговых положений договоренностей с Ираном согласована всеми участниками переговоров, однако американские силы будут сохранять морскую блокаду республики до заключения сделки. В социальной сети Truth Social он также написал, что итоговые положения одобрены как в принципе, так и во всех деталях всеми сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие государства.