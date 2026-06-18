IRNA: войска США будут выведены из районов рядом с Ираном в течение 30 дней

США выведут войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней IRNA: войска США будут выведены из районов рядом с Ираном в течение 30 дней

Москва18 июн Вести.Меморандум США и Ирана предполагает, что американские военные будут выведены из прилегающих к Исламской Республике районов в течение 30 дней после заключения итогового соглашения. До этого момента Вашингтон обязуется не размещать в регионе дополнительные силы.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на меморандум сторон.

США также обязуются в течение 30 дней после подписания итогового соглашения вывести войска из прилегающих к Ирану районов отмечается в четвертом пункте документа

Кроме того, в девятом пункте говорится, что Вашингтон не станет направлять в ближневосточный регион дополнительные силы после подписания меморандума.

Итоговая договоренность, которая урегулирует вопросы антииранских санкций и ядерной программы Тегерана, должна быть достигнута в течение 60 дней с момента подписания меморандума, с возможностью продления этого срока.

Процесс снятия американской морской блокады портов Ирана уже перешел в практическую плоскость. Замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи ранее подтвердил начало реализации договоренностей.