Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта

США и Иран могут в течение 48 часов подписать документ о завершении конфликта Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта

Москва6 мая Вести.Администрация США считает, что находится на пороге заключения с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и еще два источника, знакомых с ситуацией.

По версии американской стороны, подписание документа завершит боевым действиям и сможет создать основу для более детальных переговоров по ядерной программе.

По данным портала, Вашингтон ожидает от Тегерана ответа по нескольким ключевым вопросам в ближайшие 48 часов.

Стороны пока ни о чем не договорились, но, по словам источников, это был самый близкий к соглашению момент с начала войны говорится в публикации

Одностраничный меморандум из 14 пунктов обсуждается посланниками Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером с представителями Тегерана как напрямую, так и через посредников. Документ предполагает прекращение войны и 30-дневный период переговоров по детальному соглашению об открытии Ормузского пролива, ограничении ядерной программы Ирана и отмене санкций США.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что иранская сторона готова обсуждать ядерную сделку с Вашингтоном только по достижении финальных договоренностей по мирному урегулированию. Тегеран также настаивает на полном прекращении конфликта, а не временном режиме тишины.