Иран и США выработали рамочный меморандум, который продлит перемирие на 60 дней WP: рамочное соглашение Ирана и США выработано, перемирие продлится на 60 дней

Москва25 мая Вести.Иран и США выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, стороны условились, что после подписания документа судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено за 30 дней, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

По его словам, рамочный меморандум Тегерана и Вашингтона продлевает перемирие между ними на 60 дней. Отмечается, что после его подписания "Иран немедленно возобновит работу Ормузского пролива и примет меры по обеспечению возвращения трафика к довоенным условиям в течение 30 дней". При этом накануне в иранских СМИ появилась информация о том, что ситуация в проливе не сможет полностью вернуться к состоянию, в котором она была до начала конфликта.

Собеседник издания также подчеркнул, что документ предусматривает не полное ядерное соглашение, а лишь "обещание договориться о ядерном вопросе позднее".

В настоящее время последнее предложение США ждет одобрения Ирана, говорится в публикации.

Кроме того, согласно проекту сделки, "Иран подтвердит, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, и даст согласие на утилизацию его запаса обогащенного урана". Указанный механизм стороны согласуют в течение "следующих двух месяцев".

Помимо прочего, документ включает "разморозку Соединенными Штатами иранских активов на $12 млрд". Предполагается, что американские военные прекратят морскую блокаду портов Ирана.

Портал Axios в воскресенье написал, что Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. В нем содержатся пункты об Ормузском проливе, снятии американской морской блокады иранских портов, приостановке программы Тегерана по обогащению урана и его отказе от разработки ядерного оружия.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim подчеркнуло, что, если упомянутый меморандум превратится в сделку между сторонами конфликта, это будет означать прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, который продолжает быть площадкой для столкновений военизированного шиитского движения "Хезболла" и армией Израиля.

Ранее источник телеканала Fox News сообщил, что рамочное ирано-американское соглашение готово на 95%. По его словам, президент США Дональд Трамп может дать еще 5-7 дней на то, чтобы довести завершить работу над соглашением. Сам американский лидер заявлял, что поручил своим переговорщикам не торопиться с заключением сделки. Согласно его утверждениям, переговоры сторон идут в упорядоченном ключе.

Вместе с этим в "свежем" материале газета The New York написала, что представители США и Ирана достигли принципиального согласия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, однако пока неясно, продолжит ли Исламская Республика держать контроль над водным путем и взимать плату за пропуск судов.