СБ ООН утвердит окончательное соглашение между США и Ираном после его подписания

Совбез ООН утвердит финальное соглашение между США и Ираном СБ ООН утвердит окончательное соглашение между США и Ираном после его подписания

Москва17 июн Вести.Окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто, пройдет процедуру одобрения в Совете Безопасности ООН, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры о достижении окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которые должны идти 60 дней, могут быть продлены по взаимному согласию сторон. При этом американо-иранская договоренность насчет обогащенного урана в Исламской Республике будет отражена в финальном документе.

Окончательное соглашение между Америкой и Ираном, как только оно будет достигнуто, будет одобрено Советом Безопасности ООН сказали собеседники телеканала

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, подписание которого запланировано на пятницу, 19 июня. В этот день должна состояться встреча делегаций обеих стран в швейцарском курорте Бюргеншток для заключения сделки.

Меморандум, в частности, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, а также снятие американской морской блокады с портов Ирана – США уже приступили к ее этому.

Кроме того, как ожидается, подписание документа позволит разблокировать Ормузский пролив, однако официальных заявлений из Тегерана об открытии водного пути пока не было.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Соединенные Штаты совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут Ирану уничтожить его запасы обогащенного урана в рамках сделки.