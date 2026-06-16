Вэнс: в меморандуме прописано, что США помогут Ирану уничтожить обогащенный уран Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Тегерану уничтожить обогащенный уран

Москва16 июн Вести.В меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном отмечено, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и США помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Дату начала инспекций МАГАТЭ и США могут согласовать 19 июня, отметил Вэнс.

Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала заявил Вэнс в эфире NBC News

Вице-президент США уточнил, что меморандум носит общий характер и представляет собой небольшой по количеству страниц документ.