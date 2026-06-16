Очень общий документ: Вэнс оценил меморандум США и Ирана

Вэнс: меморандум с Ираном занимает всего полторы страницы Очень общий документ: Вэнс оценил меморандум США и Ирана

Москва16 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном носит общий характер и представляет собой небольшой по количеству страниц документ, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNN.

При этом меморандум стал важной частью переговоров между Вашингтоном и Тегераном, отметил Вэнс.

Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц. Это очень общий документ заявил Вэнс в эфире CNN

Вице-президент США отметил, что Вашингтон намерен на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума написало, что Вашингтон обязался не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке, а также приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов.