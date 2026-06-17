Москва17 июнВести.Текст соглашения между Соединенными Штатами и Ираном об окончании конфликта будет представлен публике не позднее пятницы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире программы CBS Mornings.
Политик пояснил, что США пока не публикуют документ, поскольку об этом попросили представители Пакистана.
Он появится самое позднее в пятницу. Но вообще, мы пытаемся надавить на них, чтобы опубликовать его уже сегоднясказал Вэнс
Ранее вице-президент заявил, что критики сделки Вашингтона с Тегераном фактически выступают за бесконечную войну, поскольку не учитывают реальное содержание договоренностей США и Ирана и не предлагают альтернатив.