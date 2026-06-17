Вэнс: критики сделки с Тегераном предлагают США войну "до последнего иранца" Вэнс: противники сделки с Ираном предлагают США вести бесконечную войну

Москва17 июн Вести.Оппоненты проводимого Белым домом курса, которые выступают против мирной сделки между США и Ираном, де-факто выступают за ведение бесконечного конфликта с Исламской Республикой. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Соответствующее мнение он высказал в интервью журналистке Мегин Келли, видеозапись выложена в ее аккаунте на видеохостинге YouTube.

Они выступают за бесконечный конфликт, они хотят, чтобы это продолжалось, пока не закончатся все бомбы или пока не погибнут все иранцы. Но этого не хочет президент Соединенных Штатов заявил Вэнс

По его словам, критики проекта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном не учитывают "реальное содержание" этого документа и не предлагают альтернативы.

Если альтернатива заключается в том, чтобы бесцельно сбрасывать бомбы и не учитывать при этом очевидные интересы США, то это нельзя назвать мудрым решением, принятым от имени американского народа заключил американский вице-президент

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня.