Вэнс: США используют метод кнута и пряника для урегулирования разногласий с ИРИ

Вэнс: США прибегают к методу кнута и пряника в переговорах с Ираном Вэнс: США используют метод кнута и пряника для урегулирования разногласий с ИРИ

Москва1 июл Вести.Соединенные Штаты обращаются к методу кнута и пряника для урегулирования разногласий с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, в переговорах Вашингтона и Тегерана есть как позитивные, так и негативные сигналы.

Иранцы не наносили ударов по судам в последние пару недель, нефть проходит через Ормузский пролив отчасти благодаря тому, что президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что если иранцы нанесут удары по судам, мы атакуем в ответ. Иногда в этом вопросе необходимо прибегнуть к кнуту и прянику сказал вице-президент в интервью телеканалу Fox News

У США остается много вариантов в случае, если переговоры с Исламской Республикой не приведут к успешному разрешению конфликта, подчеркнул Вэнс.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика готова придерживаться своих обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании с США и связанных с ним документов, если Вашингтон сделает то же самое.