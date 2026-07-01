Москва1 июлВести.Соединенные Штаты обращаются к методу кнута и пряника для урегулирования разногласий с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, в переговорах Вашингтона и Тегерана есть как позитивные, так и негативные сигналы.
Иранцы не наносили ударов по судам в последние пару недель, нефть проходит через Ормузский пролив отчасти благодаря тому, что президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что если иранцы нанесут удары по судам, мы атакуем в ответ. Иногда в этом вопросе необходимо прибегнуть к кнуту и пряникусказал вице-президент в интервью телеканалу Fox News
У США остается много вариантов в случае, если переговоры с Исламской Республикой не приведут к успешному разрешению конфликта, подчеркнул Вэнс.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика готова придерживаться своих обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании с США и связанных с ним документов, если Вашингтон сделает то же самое.