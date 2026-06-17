Вэнс: некоторые детали меморандума США и Ирана скрыты по просьбе посредников

Вэнс объяснил секретность соглашений между США и Ираном Вэнс: некоторые детали меморандума США и Ирана скрыты по просьбе посредников

Москва17 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон скрывает детали меморандума с Ираном по просьбе посредников. Об этом он сказал журналистам CBS News​​​.

Вэнс отметил, что Катар и Пакистан "очень помогли" в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Попросили нас пока не публиковать полный текст сказал Вэнс

Ранее президент США Дональд Трамп в среду заявил о готовности возобновить удары по иранской территории, если его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.