Вэнс: меморандум с Ираном не публикуют из-за ряда технических деталей

Вэнс пояснил, почему меморандум США и Ирана пока не обнародован Вэнс: меморандум с Ираном не публикуют из-за ряда технических деталей

Москва16 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном остается неопубликованным, поскольку существуют нерешенные технические детали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

Эти детали связаны с процессом выполнения меморандума, а не с его текстом, пояснил Вэнс.

Существуют некоторые технические детали, которые нужно решить отметил Вэнс в эфире NBC News

Вице-президент США подчеркнул, что меморандум стал важной частью переговоров между Вашингтоном и Тегераном, хотя документ занимает всего полторы страницы.