Москва16 июнВести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном остается неопубликованным, поскольку существуют нерешенные технические детали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.
Эти детали связаны с процессом выполнения меморандума, а не с его текстом, пояснил Вэнс.
Существуют некоторые технические детали, которые нужно решитьотметил Вэнс в эфире NBC News
Вице-президент США подчеркнул, что меморандум стал важной частью переговоров между Вашингтоном и Тегераном, хотя документ занимает всего полторы страницы.