Москва16 июнВести.Вашингтон хочет, чтобы Тегеран в случае выполнения условий сделки с США получил выгоду. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Он отметил в интервью NBC News, что хочет процветания Ирана, однако только в случае отказа Исламской Республики от разработки ядерного оружия.
Если иранцы будут соблюдать условия, они получат выгоду, и именно этого мы хотим добитьсязаявил Вэнс
По словам вице-президента США, меморандум с Ираном носит общий характер. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен на этой неделе обнародовать текст документа.