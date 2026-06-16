Вэнс: Иран получит выгоду, если выполнит условия соглашения с США

Вэнс заявил, что Ирану выгодно выполнить условия соглашения с США Вэнс: Иран получит выгоду, если выполнит условия соглашения с США

Москва16 июн Вести.Вашингтон хочет, чтобы Тегеран в случае выполнения условий сделки с США получил выгоду. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он отметил в интервью NBC News​​​, что хочет процветания Ирана, однако только в случае отказа Исламской Республики от разработки ядерного оружия.

Если иранцы будут соблюдать условия, они получат выгоду, и именно этого мы хотим добиться заявил Вэнс

По словам вице-президента США, меморандум с Ираном носит общий характер. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен на этой неделе обнародовать текст документа.