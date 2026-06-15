Москва15 июнВести.Соединенные Штаты планируют опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе. Об этом в эфире CNBC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, после прочтения этого документа общественность увидит, что ближневосточный регион вскоре станет более безопасным.
Мы надеемся опубликовать (текст меморандума, прим. ред.) на этой неделесказал Вэнс
Ранее стало известно, что представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня