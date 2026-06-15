Вэнс: США могут опубликовать текст меморандума с Ираном в течение недели

Текст меморандума США и Ирана могут опубликовать на этой неделе Вэнс: США могут опубликовать текст меморандума с Ираном в течение недели

Москва15 июн Вести.Соединенные Штаты планируют опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе. Об этом в эфире CNBC​​​ заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, после прочтения этого документа общественность увидит, что ближневосточный регион вскоре станет более безопасным.

Мы надеемся опубликовать (текст меморандума, прим. ред.) на этой неделе сказал Вэнс

Ранее стало известно, что представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня