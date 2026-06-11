CBS: меморандум между США и Ираном может быть подписан на следующей неделе CBS: США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе

Москва11 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан на следующей неделе. Об этом сообщает CBS News на своей странице в соцсети X.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что проложит путь к дальнейшим переговорам по долгосрочной сделке говорится в публикации

Ранее президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, которые были запланированы на вечер 11 июня. По его словам, решение было принято в связи с тем, что "переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до сведения высшего руководства Ирана и одобрены".