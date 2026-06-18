NYT: соглашение с США выгодно Ирану, но откладывает все острые вопросы на потом

В США рассказали, какие выгоды дает Ирану соглашение с Вашингтоном NYT: соглашение с США выгодно Ирану, но откладывает все острые вопросы на потом

Москва18 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании с США несет Ирану экономические выгоды, но в то же время откладывает решение всех острых вопросов на потом, заявила газета The New York Times.

Подписанный сторонами документ содержит положения о снятии морской блокады с Ирана, дает Исламской Республике возможность начать экспорт нефти взамен на то, что Иран не будет препятствовать коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Благодаря этому иранская экономика получит стимул для развития, отметили журналисты.

В то же время обсуждение самых острых вопросов – таких, как взимание платы Ираном за судоходство в Ормузском проливе и иранская ядерная программа – было отложено на потом.

Трудно избежать вывода, что эти переговоры могли бы состояться без трехмесячной войны… Я скептически отношусь к тому, что следующие 60 дней переговоров принесут конкретные результаты. Это просто откладывание проблемы на потом прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник Вашингтонского института Холли Дагрес

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что Вашингтон и Тегеран утвердили документ и подписали его в электронном виде.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, рассказал, что второй этап переговоров Тегерана и Вашингтона может начаться уже 19 июня.