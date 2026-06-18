Ушаков: меморандум США и Ирана подписан, в пятницу может начаться второй этап

Ушаков: США и Иран подписали меморандум, в пятницу может начаться второй этап Ушаков: меморандум США и Ирана подписан, в пятницу может начаться второй этап

Москва18 июн Вести.США и Иран подписали меморандум, в пятницу может начаться второй этап переговоров. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Меморандум уже подписан... в пятницу может уже начаться даже второй этап переговорный сказал он

Ушаков отметил, что также может пройти какая-либо церемония, посвященная меморандуму.

Второй этап переговоров помощник российского лидера назвал самым важным, так как в ходе него стороны обсудят основное соглашение, в котором зафиксируют самые трудные и важные вопросы.

И на первом этапе, конечно, будет необходимо, как я представляю это, мое мнение, будет необходимо присутствие вот этих двух переговорщиков - и Уиткоффа, и Кушнера добавил Ушаков

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, состоящий из 14 пунктов.