Эксперт объяснил, в чем заключается выгода для Ирана от сделки с США

Названа главная выгода для Ирана от сделки с США Эксперт объяснил, в чем заключается выгода для Ирана от сделки с США

Москва15 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США больше всего выгоден Тегерану, поскольку Вашингтон вынужден идти на определенные значительные уступки. Об этом декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил ИС "Вести".

Одними из главных достижений экономист назвал разморозку заблокированных зарубежных активов и снятие санкций с иранской нефти.

Иран получает ранее замороженные активы золотовалютные резервы назад, называется цифра в 24-25 миллиардов долларов эквивалентом. При этом до начала переговоров должна быть разблокирована половина этой суммы уже. Кроме всего прочего, снимаются санкции с иранской нефти, и, следовательно, иранская нефть может продаваться в целом по миру. … Теперь для Ирана могут открыться новые дополнительные рынки, а, следовательно, есть возможность диверсифицировать рынки сбыта рассказал Селезнев

Также эксперт отметил, что Иран может получить от США и их союзников выплаты на общую сумму около 300 миллиардов долларов на восстановление экономики и развития инфраструктуры.

То есть Иран перестает в таком случае быть аутсайдером и становится в определенном смысле слова вписанным в мировую торговлю, что тоже для них представляется весьма выгодным и интересным. Еще один момент – это то, что иранская ядерная программа безусловно с определенными ограничениями, но тем не менее не в полном объеме будет прекращена и остановлена. И еще один момент то, что будет осуществлена разблокировка Ормузского пролива добавил он

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран заключили сделку. В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня. Встреча представителей Ирана и США для подписания сделки пройдет в Женеве 19 июня. Соглашение Тегерана и Вашингтона скрепит резолюция Совета Безопасности ООН.