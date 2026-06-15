Эксперт прокомментировал перспективы соглашения между США и Ираном Эксперт прокомментировал перспективы соглашения между США и Ираном

Москва15 июн Вести.Мирное соглашение между США и Ираном носит преимущественно рамочный меморандумный характер, а не представлено в виде конкретных договоренностей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

По его словам, конкретное наполнение пунктов будущей сделки будет еще обсуждаться в ходе переговоров.

Говорится о том, что стороны еще будут вести переговоры по таким вопросам, как доступ Ирана к замороженным активам, политика Соединенных Штатов в отношении ядерных амбиций Ирана, как мирных, так и военных. И вместе с тем немаловажным фактором является и международное сообщество, которое способно проинвестировать в Иран значительные суммы денег на восстановление страны отметил Торопов

При этом специалист считает, что экономические соглашения между Вашингтоном и Тегераном будут достигнуты.

США пойдут навстречу Ирану в вопросе разблокировки возможности инвестиций в Иран. Однако обойдутся, конечно, без прямых выплат в адрес Ирана, которые носили бы характер фактических репараций – этого не будет. А будет некий международный консорциум, который проинвестирует в Иран… И я думаю, что Иран получит достаточно существенные экономические преференции подытожил он

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран заключили сделку. В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня. Встреча представителей Ирана и США для подписания документа пройдет в Женеве 19 июня.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Тель-Авив не обязан соблюдать положения соглашения между США и Ираном. Он отметил, что Израиль самостоятельно принимает решения в вопросах безопасности и не является стороной достигнутых договоренностей.