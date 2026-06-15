NYT: Аракчи и Галибаф поедут в Женеву на подписание соглашения с США

NYT: на подписание сделки с США в Женеве поедут Галибаф и Аракчи NYT: Аракчи и Галибаф поедут в Женеву на подписание соглашения с США

Москва15 июн Вести.Глава меджлиса [парламента] Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправятся в Швейцарию на подписание соглашения с США, сообщает газета The New York Times (NYT).

Со стороны США соглашение подпишет вице-президент Джей Ди Вэнс, отмечает газета.

Встреча представителей Ирана и США в Женеве 19 июня состоится на самом высоком уровне за последние 47 лет, уточняет NYT.

Иранское агентство Mehr сообщило, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН скрепит соглашение, которое подпишут Вашингтон и Тегеран. Стороны договорились разработать особый порядок контроля за выполнением соглашения, отмечает агентство.

МИД Ирана подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании, работа над которым завершена, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня.