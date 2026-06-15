Москва15 июн Вести.Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН скрепит соглашение, которое подпишут 19 июня США и Иран, сообщает иранское агентство Mehr.

Стороны договорились разработать особый порядок контроля за выполнением соглашения, отмечает агентство.

В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании, работу над которым завершили Тегеран и Вашингтон, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что заключение соглашения между США и Ираном способно привести к огромным изменениям на Ближнем Востоке в ближайшие 50 лет.