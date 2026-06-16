Аракчи сообщил дату начала переговоров между Ираном и США Аракчи: переговоры между Ираном и США начнутся 19 июня

Москва16 июн Вести.Переговоры между Ираном и США по атому и санкциям начнутся 19 июня, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

По cловам министра, стороны подтвердили завершение работы над меморандумом в ночь на 15 июня, передает агентство ISNA. Документ должен быть подписан в Швейцарии 19 июня​​​. Отмечается, что меморандум предусматривает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

В скором времени состоится официальное подписание - вероятно, в пятницу, место будет определено. В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности сказал Аракчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий

Ранее в качестве места подписания меморандума рассматривалась Женева.

По данным МИД Ирана, после подписания меморандума Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней в результате переговоров прийти к окончательному соглашению, результатом которого станут решение иранской ядерной проблемы и отмена американских санкций.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном носит общий характер и представляет собой небольшой по количеству страниц документ.