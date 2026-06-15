МИД Ирана утверждает, что итоговое соглашение с США должно отменить все санкции

США готовы снять с Ирана все санкции, заявили в Тегеране МИД Ирана утверждает, что итоговое соглашение с США должно отменить все санкции

Москва15 июн Вести.Окончательное соглашение с Соединенными Штатами должно привести к полному снятию как первичных, так и вторичных санкций в отношении Исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

По словам иранского дипломата, после заключения соглашения также должны быть отменены все резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, которые касаются деятельности Ирана в ядерной сфере.

США будут обязаны снять все санкции, как первичные, так и вторичные. Кроме того, должны быть сняты санкции Совбеза [ООН], а также отменены резолюции Совета управляющих МАГАТЭ сказал он

Багаи пояснил, что эти вопросы начнут обсуждать после подписания меморандума в течение ближайших 60 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Тегераном. Церемония подписания окончательного соглашения пройдет 19 июня в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что период в течение следующих 60 дней будет посвящен переговорам по иранскому ядерному досье и выработке окончательной договоренности.