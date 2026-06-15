Москва15 июнВести.Окончательное соглашение с Соединенными Штатами должно привести к полному снятию как первичных, так и вторичных санкций в отношении Исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе брифинга.
По словам иранского дипломата, после заключения соглашения также должны быть отменены все резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, которые касаются деятельности Ирана в ядерной сфере.
США будут обязаны снять все санкции, как первичные, так и вторичные. Кроме того, должны быть сняты санкции Совбеза [ООН], а также отменены резолюции Совета управляющих МАГАТЭсказал он
Багаи пояснил, что эти вопросы начнут обсуждать после подписания меморандума в течение ближайших 60 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с Тегераном. Церемония подписания окончательного соглашения пройдет 19 июня в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что период в течение следующих 60 дней будет посвящен переговорам по иранскому ядерному досье и выработке окончательной договоренности.