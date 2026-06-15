Вэнс: сделка США с Ираном может изменить Ближний Восток на ближайшие 50 лет

Вэнс: соглашение США с Ираном изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет Вэнс: сделка США с Ираном может изменить Ближний Восток на ближайшие 50 лет

Москва15 июн Вести.Заключение соглашения между США и Ираном способно привести к огромным изменениям на Ближнем Востоке в ближайшие 50 лет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

В частности, соглашение между Вашингтоном и Тегераном сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций, отметил Вэнс.

В случае, если иранцы намерены соблюдать условия сделки, то это коренным образом изменит Ближний Восток в ближайшие 50 лет. Это положит конец войне. Это означает процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа подчеркнул Вэнс в эфире Fox News

Сделка США с Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием (ЯО). Пункты о том, что Иран не сможет разрабатывать и приобретать ЯО, уже включены в соглашение, заявил Вэнс.

Вашингтон намерен следить за выполнением Тегераном условий сделки, заключил вице-президент США.

Президент США Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана. Кроме того, США разрешили возобновить судоходство по Ормузскому проливу. Трамп подчеркнул, что судоходство через пролив возобновлено без выплаты пошлин Ирану.