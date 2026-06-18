Вэнс: США ждут от Ирана обязательства не производить ракеты, опасные для мира

В США ожидают, что Иран обязуется не создавать ракеты, "угрожающие всему миру" Вэнс: США ждут от Ирана обязательства не производить ракеты, опасные для мира

Москва18 июн Вести.Вашингтон ожидает, что в финальном соглашении Иран обязуется не производить ракеты, представляющие глобальную угрозу для всего мира. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Позже глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил факт подписания.

Иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но мы точно ожидаем, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могу представлять масштабную угрозу всему миру заявил Вэнс в беседе с журналистами

В МИД РФ сообщили, что Россия приветствует достигнутые договоренности. В ведомстве также указали на твердый настрой США и Ирана соблюдать условия подписанного меморандума.