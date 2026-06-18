МИД: Москва приветствует договоренности Вашингтона и Тегерана о прекращении огня

РФ приветствует достигнутые США и Ираном договоренности МИД: Москва приветствует договоренности Вашингтона и Тегерана о прекращении огня

Москва18 июн Вести.Россия приветствует достигнутые США и Ираном договоренности о прекращении военного конфликта, которые были зафиксированы президентами стран Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран – Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом – в дистанционном формате указали в российском дипведомстве

Там отметили твердый настрой Вашингтона и Тегерана неукоснительно соблюдать условия подписанного меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, в МИД России поприветствовали энергичные и результативные усилия пакистанских и катарских посредников в переговорном процессе.

Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил о подписании Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании и уточнил, что оно прошло в электронном формате. Трамп позднее подтвердил факт утверждения меморандума США и Ирана.