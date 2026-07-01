В РФ выступили за юридически обязывающее соглашение между США и Ираном СБ: РФ надеется на юридически обязывающее соглашение между США и Ираном

Москва1 июл Вести.Москва надеется, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном в будущем приведет к подписанию юридически обязывающего соглашения, которое обеспечит долгосрочное урегулирование конфликта. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

Россия поддерживает все договоренности между США и Ираном и, в частности, меморандум о взаимопонимании, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения. Без такого соглашения, к сожалению, о долгосрочном урегулировании мы говорить не можем заявил Венедиктов

По его словам, Совет безопасности России и Высший совет национальной безопасности Ирана сохраняют тесный рабочий контакт. Он отметил, что взаимодействие не прерывается даже в наиболее кризисные периоды, в том числе на фоне агрессивной политики США и Израиля в отношении Исламской Республики.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди рассказал, что в военном конфликте с Израилем и США, несмотря на изоляцию, Иран чувствовал поддержку и помощь России. По мнению профессора, этот военный конфликт укрепил российско-иранские отношения.