Москва18 июн Вести.Подтверждение Ираном своей приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является лучшим ответом на обвинения в адрес Тегерана. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что неизменная приверженность Тегерана положениям ДНЯО служит лучшим ответом на нападки и голословные обвинения со стороны тех, кто ставит под сомнение право страны на развитие мирной атомной энергетики.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В МИД РФ выразили надежду на то, что установление мира поспособствует восстановлению доверия в отношениях между государствами по обе стороны Персидского залива.

Ранее США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. В частности, в нем Тегеран вновь подтвердил отказ от разработки и приобретения ядерного оружия.