В Госдепартаменте заявили о сохранении приверженности США трем принципам ДНЯО Госдеп: США сохраняют твердую приверженность ДНЯО

Москва25 мая Вести.США сохраняют приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его трем ключевым принципам, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.

Об этом он написал в пресс-релизе по итогам обзорной конференции ДНЯО, завершившейся на прошлой неделе. Мероприятие третий раз подряд закончилось без итогового документа.

Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии подчеркнул Пиготт

Как он отметил, "неспособность достичь консенсуса вызывает еще большее разочарование" у Вашингтона. Представитель Госдепа намекнул, что итоговый документ не получилось согласовать из-за "продолжающегося несоблюдения Ираном условий соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам пресс-секретаря американского ведомства, США "всерьез рассмотрят неспособность некоторых государств-участников ДНЯО серьезно отнестись к угрозе", которую представляет Иран, разрабатывая программу по обогащению урана.

Ранее власти Ирана допустили, что страна выйдет из ДНЯО в случае вторжения США в Персидский залив.

Согласно заявлению, опубликованному МИД РФ, итоговый документ обзорной конференции ДНЯО не был утвержден из-за жестких установок Соединенных Штатов Америки и их союзников. Учитывая общее положение дел в международных отношениях, для России это не стало неожиданностью, добавили на Смоленской площади.