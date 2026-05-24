В Иране допустили выход из ДНЯО в случае агрессии США

Москва24 мая Вести.Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае вторжения США в Персидский залив или агрессии в отношении Ормузского пролива. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана, член Совета по определению политической целесообразности страны Мохсен Резаи.

Он отметил, что Иран не собирается молчать и в случае необходимости предпримет ответные меры.

Исламская Республика Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию против Ормузского пролива и враждебное проникновение в Персидский залив, и начнет серьезные контрмеры, прорвав морскую блокаду. Одним из стратегических и тревожных вариантов для Ирана… является возможность выхода из ДНЯО цитирует Резаи Tasnim

Советник также отметил, что подобный исход приведет к "ужасным последствиям" для американской стороны.

Ранее в иранском постпредстве при ООН заявили, что обзорная конференция ДНЯО закончилась без итогового документа из-за Вашингтона. Она провалилась в третий раз.