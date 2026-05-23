В иранском постпредстве при ООН обвинили США в провале конференции по ДНЯО

Москва23 мая Вести.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа из-за Вашингтона и его союзников. Об этом заявили в иранском постпредстве при ООН в соцсети Х.

Участники обзорной конференции ДНЯО не смогли достичь согласия по итоговому документу. Председатель конференции До Хунг Вьет заявил, что не станет выносить документ на принятие ввиду отсутствия необходимого консенсуса среди участников.

В постпредстве заявили, что чрезмерные требования США толкают ДНЯО в "свободное падение". Кроме того, миссия подчеркнула, что без ядерного разоружения у договора не может быть будущего.

Обзорная конференция ДНЯО провалилась в третий раз подряд из-за обструкционизма со стороны Соединенных Штатов и их союзников сказано в публикации

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что некоторые страны приняли участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, чтобы свести политические счеты со своими культурными и цивилизационными оппонентами.

Между тем в апреле постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал ситуацию вокруг ДНЯО тревожной из-за политизации работы в этом направлении со стороны Запада.