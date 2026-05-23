Москва23 мая Вести.Итоговый документ обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был утвержден из-за жестких установок США и их союзников. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что вьетнамскому послу До Хунг Вьету при поддержке ответственных стран удалось выработать близкий к принятию консенсусом проект, однако документ не утвердили из-за отдельных нерешенных вопросов.

В Москве добавили, что такой итог не стал неожиданным. Уточняется, что это отражает общее положение дел в международных отношениях, в том числе в рамках ДНЯО. При этом отсутствие документа не ставит под сомнение востребованность самого Договора, поскольку он остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ЯО.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление, что обзорная конференция ДНЯО не пришла к соглашению по документу. Он отметил, что повышенные риски, связанные с напряженной мировой ситуацией, требуют срочных действий в ядерной области.