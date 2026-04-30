МИД: РФ не согласна с попытками навязать странам отказ от ядерного оружия

МИД РФ: Москва не согласна с попытками навязать странам отказ от ядерного оружия МИД: РФ не согласна с попытками навязать странам отказ от ядерного оружия

Москва30 апр Вести.Россия не может согласиться с попытками навязать ядерным странам полный и безотлагательный отказ от ядерного вооружения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он возглавляет российскую делегацию на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходит в Нью-Йорке. Трансляция выступления Белоусова велась на сайте ООН.

Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия и концепцию ядерного сдерживания без выработки действенных альтернативных инструментов обеспечения безопасности сказал дипломат

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время на переговорах обсуждают исключительно вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. Глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что это – ключевое условия для завершения американской военной операции против Исламской Республики.

Как в свою очередь отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва предложила Вашингтону ряд соображений, которые направлены на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы.