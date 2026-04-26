МИД: Россия встревожена новым взглядом Запада на роль и место ядерного оружия

Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ядерного вооружения МИД: Россия встревожена новым взглядом Запада на роль и место ядерного оружия

Москва26 апр Вести.Министерство иностранных дел России фиксирует тревожную динамику в подходах западных государств к определению роли ядерного арсенала в глобальной системе безопасности.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Москва испытывает серьезную озабоченность в контексте ДНЯО из-за наметившейся тенденции к пересмотру места ядерных сил в международной политике.

По мнению Белоусова, такая позиция, активно продвигаемая рядом стран западного блока, рискует в ближайшей перспективе приобрести "лавинообразный" характер.

Так, в западном политическом сообществе все чаще звучат тезисы о допустимости размещения ядерных вооружений на территории государств, официально не обладающих таким статусом.

Посол резюмировал, что подобные декларации "нового взгляда" на ядерное сдерживание ставят под угрозу стабильность глобального режима нераспространения и требуют оперативной реакции со стороны мирового сообщества.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения армии РФ из-за решения страны, связанного с ядерным оружием.