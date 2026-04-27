РФ озабочена тем, что все больше западных стран желают разместить ядерное оружие РФ озабочена риском лавинообразного увеличения числа стран с ядерным оружием

Москва27 апр Вести.Москва озабочена тем, что увеличение числа западных стран, готовых разместить ядерные боеголовки на своей территории, может принять лавинообразный характер, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Дипломат возглавит российскую делегацию на 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая​​​.

В интервью РИА Новости Белоусов рассказал, что Россия всерьез озабочена целым рядом вопросов в контексте ДНЯО. Как отметил посол, в странах "коллективного Запада" раздается все больше голосов в пользу расширения неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других стран. Дипломат подчеркнул, что эта тенденция, может "уже в скором времени принять лавинообразный характер".

Да и в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы "совместных ядерных миссий" НАТО и "расширенного" или теперь еще и "передового" ядерного сдерживания указал Белоусов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цинизмом обвинения стран НАТО в якобы нарушении ДНЯО со стороны Москвы.