Белоусов рассказал о предстоящей встрече экспертов "ядерной пятерки" в Нью-Йорке Белоусов: в Нью-Йорке состоятся контакты экспертов "ядерной пятерки"

Москва25 апр Вести.Контакты "ядерной пятерки" на уровне экспертов состоятся в Нью-Йорке (США) на полях конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов агентству РИА Новости.

Эксперты намерены встретиться в Нью-Йорке.

Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено отметил Белоусов

Формат "ядерной пятерки" создан для обсуждения вопросов, которые входят в повестку дня конференций по ДНЯО. Такие конференции являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами, уточнил Белоусов.

Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учетом всех привходящих факторов и актуальных реалий пояснил Белоусов

Между тем 11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. Все члены российской делегации уже получили визы США, заключил Белоусов.

Между тем над Балтикой состоятся совместные учения Военно-воздушных сил Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти учения стремлением Европы к милитаризации и нуклеаризации.