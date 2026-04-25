Москва25 апрВести.Контакты "ядерной пятерки" на уровне экспертов состоятся в Нью-Йорке (США) на полях конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов агентству РИА Новости.
Эксперты намерены встретиться в Нью-Йорке.
Соответствующее согласование ведется, но пока не завершеноотметил Белоусов
Формат "ядерной пятерки" создан для обсуждения вопросов, которые входят в повестку дня конференций по ДНЯО. Такие конференции являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами, уточнил Белоусов.
Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учетом всех привходящих факторов и актуальных реалийпояснил Белоусов
Между тем 11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. Все члены российской делегации уже получили визы США, заключил Белоусов.
Между тем над Балтикой состоятся совместные учения Военно-воздушных сил Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти учения стремлением Европы к милитаризации и нуклеаризации.