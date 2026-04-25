Эксперт: возвращение к теме ЯО в мире заставляет страны задуматься о своих силах

Эксперт Стефанович объяснил возвращение ядерной проблематики в мировую повестку Эксперт: возвращение к теме ЯО в мире заставляет страны задуматься о своих силах

Москва25 апр Вести.Все больше стран начинают задумываться о возможности создания национальных ядерных арсеналов. Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, возвращение ядерной проблематики в мировую повестку связано, в частности, с вопросами американского ядерного зонтика.

Мы слышим периодически голоса из разных стран, в том числе европейских, о том, что в текущих условиях, в связи с вопросами американского ядерного зонтика и так далее, хорошо бы завести что-то свое... Возвращение ядерного оружия в форме своего рода краеугольного камня любой военной безопасности, оно заставляет многие страны задуматься о собственном национальном ядерном потенциале. Попытки переформатирования ядерных зонтиков могут этот процесс желания стран мира обзавестись собственным ядерным оружием несколько сдержать, если, конечно, обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не закончится прекращением его действия заявил эксперт

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. Все члены российской делегации уже получили визы в США.