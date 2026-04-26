В РФ выразили озабоченность из-за пересмотра Западом роли ядерного оружия в мире Белоусов: РФ озабочена новой позицией Запада о роли ядерного оружия

Москва26 апр Вести.Россия озабочена тем новым взглядом, которого стали придерживаться страны "коллективного Запада" в вопросе роли и места ядерного оружия в мире. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнул, что в странах НАТО все чаще звучат идеи о размещении ядерного оружия в неядерных странах, а также о проведении масштабных ядерных испытаний.

По его словам, ситуация может принять "лавинообразный характер".

Речь именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия сказал Белоусов

Ранее он отметил, что все члены российской делегации, которая примет участие в 11-й конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, получили визы США.

Сама конференция продлится почти месяц, с 27 апреля по 22 мая.