Белоусов: члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США Белоусов: члены делегации России получили визы США на конференцию по ДНЯО

Москва25 апр Вести.Все члены российской делегации, которая примет участие в 11-й конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, получили визы США, заявил глава делегации, посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов агентству РИА Новости.

Итоги конференции, которая пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая​​​, остаются неясными, особенно из-за обострения международной обстановки, подчеркнул Белоусов.

Делегация вооружена всесторонне и детально проработанной позицией по повестке дня конференции, заряжена на выполнение поставленных перед ней задач. Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению приводит РИА Новости слова Белоусова

Между тем над Балтикой состоятся совместные учения Военно-воздушных сил Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти учения, заявил о демонстрации стремления Европы к милитаризации и нуклеаризации.